La Pupa e il Secchione 2021, ospiti terza puntata

Il 4 febbraio 2021, alle 21:20 su Italia 1, va in onda la terza puntata della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, il reality show che unisce due mondi totalmente differenti e che vede alla conduzione, quest’anno, Andrea Pucci, affiancato da Francesca Cipriani.

Nel corso del programma le coppie composte da pupe e secchioni (ma anche da pupi e secchioni) dovranno superare numerose prove per dimostrare di avere la maggiore sintonia e meritarsi il premio finale. In mezzo, però, ci sono discussioni, confronti, ed ovviamente tante risate.

La Pupa e il Secchione 2021, ospiti e prove terza puntata

Tra gli ospiti della terza puntata, ci saranno Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Jo Squillo, Roberto Giacobbo ed Enzo Salvi. La puntata si aprirà con un nuovo “Ripensamento”. Questa volta toccherà a secchioni e pupi decidere se restare o meno con la propria compagna.

Ci saranno altri cambiamenti nelle coppie? A portare sicuramente scompiglio ci penserà l’ingresso di un nuovo Pupo, che provocherà le gelosie dei due Pupi Gianluca e Matteo, timorosi di perdere le loro Secchione. Cresce intanto il sentimento che lega la pupa Stephanie al secchione Guidi. Ma c’è anche qualcun altro che ha deciso di esporsi ed esprimere i suoi sentimenti: il secchione De Santis ha scritto una lettera per la secchiona Orazi, confessandole di volerla conoscere meglio. Riuscirà Orazi a vincere la sua timidezza?

Tante le prove che le coppie in gioco dovranno affrontare. Con Roberto Giacobbo Pupe e Pupi condurranno un talk-show affiancati da Secchione e Secchioni nel ruolo di vallette e valletti. Ospite Enzo Salvi. I ragazzi saranno poi alle prese con una prova fisica, al “Parco Avventura”, dove affronteranno un percorso sospeso e pieno di insidie.

Tornerà l’immancabile, e temutissimo, interrogatorio del Professor Diego Verdegiglio, mentre per la prova “Stilisti per un giorno” arriverà in villa Jo Squillo, che giudicherà gli abiti creati da Secchione e Secchioni per i loro partner. Ci saranno poi la prova di riconoscimento, “Acchiappa Pupe”, e il “Syntony Test”, che avrà come tema il futuro, tra paure, opportunità e speranze. Infine, il “Bagno di Cultura”, con ospiti Francesca Barra e Cristiano Malgioglio.

La Pupa e il Secchione 2021, streaming

E’ possibile vedere La Pupa e il Secchione 2021 in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “On Demand”.