La Pupa e il Secchione 2021, gli ospiti della finale: chi vincerà?

Il 25 febbraio 2021, alle 21:20 su Italia 1, va in onda l’ultima puntata della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, il reality show che unisce due mondi totalmente differenti e che vede alla conduzione, quest’anno, Andrea Pucci, affiancato da Francesca Cipriani.

Nel corso del programma le coppie composte da pupe e secchioni (ma anche da pupi e secchioni) dovranno superare numerose prove per dimostrare di avere la maggiore sintonia e meritarsi il premio finale. In mezzo, però, ci sono discussioni, confronti, ed ovviamente tante risate.

La Pupa e il Secchione 2021, ospiti e prove ultima puntata

Tra gli ospiti della finale, ci saranno Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmen Di Pietro, Antonio Zequila e Claudia Ruggeri, Miss Claudia di Avanti un altro. Si conclude così il percorso che ha messo a confronto due mondi agli antipodi: quello delle pupe e dei pupi, e quello delle secchione e dei secchioni.

Nelle settimane di permanenza nella Villa, coppie apparentemente senza punti di contatto hanno imparato a vivere insieme, condividendo tutto ed entrando gli uni nell’universo delle altre, mettendo da parte le proprie certezze, rischiando e scoprendo che da tutti si può imparare qualcosa. Dopo cinque puntate, sono quattro le coppie rimaste in gara: Stephanie-Guidi, Miryea-Marini, Linda Pisano e i Viceversa Orazi-Gianluca. Chi vincerà e riuscirà a guadagnare il montepremi di 20.000 euro in palio?

Nel corso della finale ci saranno diverse sorprese per i ragazzi da parte di persone a loro care. Ma per arrivare alla vittoria, molte saranno le prove da superare. Si parte con la prova fisica “Rimbalzi e bollicine” (i ragazzi dovranno riempire alcuni bicchieri che le ragazze, saltellando su una fitball, dovranno poi portare e versare in alcuni contenitori).

Seguirà poi una sveglia in piena notte per sottoporsi a una delle prove più divertenti di questa edizione: l’“Interrogatorio” del Prof. Diego Verdegiglio, in versione notturna, ma con l’immancabile “orrore” esclamato a ogni risposta sbagliata.

Per la “Prova di Cinema e Seduzione” arriveranno in Villa Antonio Zequila e, direttamente da Avanti un altro, Claudia Ruggeri, alias Miss Claudia, che valuteranno le performance dei ragazzi alle prese con una sfida di recitazione in cui dovranno anche provare a sedursi.

Ci sarà poi la “Prova Bacio”, con Carmen Di Pietro, che darà alcuni consigli ai secchioni, e la prova più intima di tutta l’edizione, “Nudi alla meta”, durante la quale i ragazzi, bendati, dovranno affrontare un percorso e andare l’uno verso l’altro spogliandosi dei loro indumenti.

E ancora, il “Syntony Test”, che avrà come tema la citazione di Carlo Rovelli “Questa è la cultura: un dialogo interminabile che ci arricchisce continuando a nutrirsi di esperienze, sapere e soprattutto scambi”, e la prova “Su di noi”, che vedrà i ragazzi impegnati a rispondere ad alcune domande che testeranno la conoscenza l’uno dell’altra. Per il “Bagno di cultura”, ci saranno Francesca Barra e Cristiano Malgioglio. Saranno presenti, inoltre, le coppie eliminate nel corso delle precedenti puntate e la coppia vincitrice della scorsa edizione: Scalzi e Stefano.

La Pupa e il Secchione 2021, streaming

E’ possibile vedere La Pupa e il Secchione 2021 in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “On Demand”.