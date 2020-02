La pupa e il secchione 2020, chi sono i vincitori? (foto e video)

Tra prove hot, domande di cultura generale, litigi e colpi di scena si è concluso La Pupa e il Secchione 2020, il reality già andato in onda in passato e tornato in tv su Italia 1 con numerose novità, come la conduzione di Paolo Ruffini, affiancato da Francesca Cipriani.

Ma chi ha vinto La Pupa e il Secchione 2020? I vincitori di questa edizione sono Maria Assunta Scalzi, filologa, e Stefano Beacco, una coppia di Viceversa. Questa edizione, infatti, ha proposto oltre alle classiche coppie composta da pupe e secchioni anche quelle formate da pupi e secchione. La coppia Scalzi-Stefano era presente fin dalla prima puntata ed in finale ha battuto la coppia Stella-Santagati.

Stefano e Maria hanno vinto nella prova finale del “Bagno di cultura”, portandosi a casa il premio finale di 20mila euro. Tra le prove dell’ultima puntata, anche “Nudi alla meta”, in cui i concorrenti si sono dovuti spogliare lungo un percorso, bendati, per poi trovarsi a metà percorso nel minore tempo possibile.