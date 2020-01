La Pupa e il Secchione 2020: il cast

Come anticipato, stasera prenderà il via su Italia1 La Pupa e il Secchione e Viceversa, versione rinnovata e condotta da Paolo Ruffini dello show cult di alcuni anni fa. Nel corso delle sei puntate, Paolo Ruffini sarà affiancato dalla pupa per antonomasia: Francesca Cipriani.

Sei le pupe e sei i secchioni. I dodici concorrenti varcheranno il cancello della villa dove formeranno sei coppie. I secchioni coordineranno lo studio delle loro pupe, le quali, a loro volta, sottoporranno i propri partner a duri allenamenti giornalieri e a un miglioramento del look. Inoltre prenderanno parte al gioco anche i viceversa: due pupi e due secchione.

Vediamo i concorrenti svelati fino ad ora. I secchioni sono: Raffaello Mazzoni, ricercatore medico; il latinista Giovanni Tobia De Benedetti; Giovanni Boni, studente; il più intelligente d’Italia 2018, Lorenzo De Lauretis; Andrea Santagati, maestro di scacchi e Dario Massa, sviluppatore di videogiochi.

I pupi sono: Stefano Beacco, stripper e Mariano Catanzaro, già corteggiatore di Uomini e Donne. Le secchione sono: Florencia Lourdes Genna, insegnante di matematica; Maria Assunta Scalzi, filologa.

Le pupe non sono state ancora rivelate.