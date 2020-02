La pupa e il secchione 2020, finale: l’ultima puntata

Il 18 febbraio 2020 su Italia 1 va in onda l’ultima puntata de La pupa e il secchione e viceversa, rivisitazione del programma già andato in onda qualche anno fa e che ora vede alla conduzione Paolo Ruffini affiancato da Francesca Cipriani. In questa edizione, oltre all’ormai classica accoppiata pupa e secchione, assistiamo anche a quella tra pupo e secchiona, per confrontare l’incontro-scontro tra pianeti totalmente opposti.

In questa puntata, ospiti saranno Sandra Milo, Maria Monsè, Alessandro Cecchi Paone e Giorgio Mastrota. Quattro le coppie arrivate in finale: Angelica-Mazzoni, Marina-Massa, Stella-Santagati e i “viceversa” Scalzi-Stefano.

Nel corso della puntata, i ragazzi riceveranno in villa la visita dai loro parenti ma, anche in questo ultimo appuntamento, dovranno affrontare diverse sfide. Tra queste, la “Prova Televendita”, che vedrà il ritorno di Giorgio Mastrota e la “Prova Cinema”, con ospite Sandra Milo, che vedrà i ragazzi alle prese sia con l’improvvisazione che con un copione da studiare.

E ancora, un’interrogazione a sorpresa, con l’incursione nel cuore della notte della Maestra Flavia. Per valutare la rispettiva conoscenza del partner, i concorrenti dovranno poi compilare un questionario, che porterà alla prova “Su di noi”. Infine, il “Bagno di cultura”, valutato questa settimana da Alessandro Cecchi Paone

La pupa e il secchione e viceversa, streaming

E’ possibile vedere La pupa e il secchione e viceversa in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida/On demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.