La Prova del Cuoco non è in onda: perché?

Oggi La Prova del Cuoco non è in onda. Il celebre programma culinario di Rai1, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 12, è stato sospeso a causa dell’emergenza coronavirus. Si tratta di uno dei tanti programmi che si sono dovuti “sacrificare” per l’epidemia che sta colpendo in questi giorni il nostro paese.

Come altri programmi, infatti, La Prova del Cuoco è impossibile da portare avanti senza ospiti, giuria e il ricco cast da cui è composto. Far raggiungere gli studi del programma a così tante persone e farle lavorare a stretto contatto non sarebbe stato pensabile, perché avrebbe violato le disposizioni governative.

Al posto de La Prova del Cuoco sarà quindi in onda fino a data da destinarsi – fino a quando non sarà rientrata l’emergenza sanitaria – Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele, che si allungherà fino alle 13.30. Un programma che può andare in onda senza pubblico e con (pochi) ospiti che riescono a mantenere le distanze di sicurezza.