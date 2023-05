La Promessa su Canale 5, quante puntate sono?

A Canale 5 non sono contenti se ogni estate non propongono una nuova soap opera. Così, se l’anno scorso era stata la volta di Terra Amara e Un altro domani, quest’anno tocca a La Promessa, una novità fresca (ha debuttato nel gennaio di quest’anno) proveniente dalla Spagna, in onda da lunedì 29 maggio 2023, alle 14:45.

Ma da quante puntate è composto La Promessa? Come tutte le soap opera ancora in onda, il numero di episodi è in divenire. Possiamo dire, però, che la prima stagione è composta da 122 episodi da circa 50 minuti ciascuno, a cui si aggiungeranno altri 119 episodi della seconda stagione, in partenza in terra iberica a giugno.

La Promessa, quindi, conta quindi più di 240 puntate destinate, come detto, ad aumentare se in Spagna si decidesse di proseguire con il racconto. Cosa molto probabile, dal momento che la soap sta riscuotendo un discreto successo nel pomeriggio de La 1, la rete che la manda in onda.

La trama de La Promessa

1913. Il mondo è sull’orlo dell’abisso. Tra le poche oasi di pace, isolate dal conflitto, è rimasto il Palazzo La Promessa, nella valle di Los Pedroches, in Spagna. Di proprietà dei marchesi di Luján, tra i più grandi proprietari terrieri del paese, Los Pedroches si è vestita a festa per celebrare le nozze dell’erede, Tomás (Jordi Coll).

Terminato l’evento, un aeroplano attira l’attenzione degli ospiti: a bordo c’è Manuel (Arturo Sancho), uno dei quattro figli del marchese di Luján. Il velivolo perde quota e si schianta sotto gli occhi degli invitati, ma Manuel viene coraggiosamente salvato da una giovane donna: Jana (Ana Garces).

Il marchese, grato, le offre una ricompensa, ma Jana preferisce essere assunta a Palazzo, al ricevere del denaro: desiderio della giovane, infatti, è fare giustizia per la madre, assassinata 15 anni prima, e capire cosa possa essere stato del fratello, rapito appena nato. L’unico indizio in possesso di Jana è legato a quell’edificio, e finalmente è arrivato il momento della vendetta. C’è solo un elemento, che Jana non aveva previsto: Manuel.