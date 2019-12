La porta dei sogni con Mara Venier, 28 dicembre 2019: storie ed ospiti

Il 28 dicembre 2019, su Raiuno, va in onda la seconda puntata de La porta dei sogni, il nuovo people show condotto da Mara Venier che, dopo aver debuttato al venerdì, conquista la prima serata del sabato. La formula non cambia: nel corso della trasmissione saranno raccontate storie di persone comuni che racconteranno i loro sogni e che potranno realizzarli attraversando una porta, che li porterà in qualsiasi luogo e situazione.

Nella seconda puntata, tra le storie raccontate, quella del coronamento del sogno di ballare in uno dei più famosi musical del mondo; il regalo di un ringraziamento speciale ad una persona che ha cambiato la vita ad un intero quartiere di Napoli e di tutti i suoi abitanti; l’appassionante storia di un ragazzo e della sua riscossa, grazie al proprio talento sportivo.

Non mancheranno, inoltre, gli ospiti famosi, che interagiranno con la conduttrice, tra emozioni e risate, come Raoul Bova, Alessandro Siani, Flavio Insinna ed Enrico Brignano.

La porta dei sogni, streaming

E’ possibile vedere La porta dei sogni in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.