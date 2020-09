La Partita del Cuore 2020 su Raiuno: squadre e partecipanti

All’interno della settimana “Da Verona accendiamo la musica”, che include una serie di iniziative a favore dei lavoratori dello spettacolo -tra cui i Seat Music Awards-, questa sera, 3 settembre 2020, alle 21:15 su Raiuno andrà in onda La Partita del Cuore.

Un’edizione speciale, il cui titolo esatto è “Chi vincerà la Partita del Cuore?”, domanda che trova risposta nella solidarietà. Questa edizione, infatti, sarà dedicata ai lavoratori dello spettacolo duramente colpiti dall’emergenza Coronavirus e proporrà una formula innovativa ideata da Gianmarco Mazzi e da Gianluca Pecchini per la Nazionale Cantanti.

Dallo Stadio Bentegodi di Verona, con la conduzione di Carlo Conti, si sfideranno quattro squadre, con altrettanti capitani: Gianni Morandi, Massimo Giletti (che prende il posto di Raoul Bova, precedentemente annunciato), Salmo ed Alessandra Amoroso. Nelle squadre ci saranno artisti come Bob Sinclair, Boro Boro, Christian Panucci, Clementino, Dida, Ermal Meta, Eros Ramazzotti, Fede, Milena Bertolini, Nicola Ventola, Paolo Bonolis, Paolo Maldini, Pio e Amedeo, Riki, Stefano Pioli e tanti altri. Le quattro squadre si sfideranno in due sfide da trenta minuti ciascuno: le due vincitrici affronteranno la finale per decretare la squadra vincitrice di questa edizione de La Partita del Cuore.

Durante la serata sarà ricordato che fino al 21 settembre è attivo il numero solidale 45588 (messo a disposizione dall’Associazione La Partita del Cuore Umanità senza Confini Onlus) che, insieme all’incasso della vendita dei biglietti, al netto dei costi, va a costituire un aiuto concreto. Il ricavato complessivo, infatti, andrà a confluire nel fondo “Covid 19-Sosteniamo la musica” di Music Innovation Hub, con il supporto di Spotify e promosso da FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, a fianco della filiera musicale italiana con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di crisi globale.

La Partita del Cuore 2019, streaming

E’ possibile vedere La Partita del Cuore 2020 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.