Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Da domenica 3 agosto 2025, alle 21:20 in prima serata su Canale5, va in onda in prima tv la soap opera turca La notte nel cuore. Vediamo insieme trama, cast, attori e quante puntate sono.

La notte nel cuore – Trama

La notte nel cuore è una soap opera turca. La storia ruota attorno a Sumru Sansalan (Ece Uslu), una donna che, in gioventù, abbandona i suoi gemelli, Nuh e Melek Çakırka, lasciandoli alla nonna paterna Sakine subito dopo il parto nel 1997. Sumru si trasferisce in Cappadocia, dove sposa Samet Sansalan (Burak Sergen), un ricco e potente uomo d’affari, con cui ha altri due figli, Esat e Harika. Samet ha anche un figlio dal primo matrimonio, Cihan. Anni dopo, i gemelli Nuh e Melek, cresciuti dalla nonna, scoprono l’identità della madre grazie alle sue ultime parole prima di morire.

Determinati a confrontarla e ottenere risposte sul perché del loro abbandono, si recano in Cappadocia. Qui, le loro vite si intrecciano con quelle di Cihan, figlio di Samet, e Sevilay, nipote di Samet e figlia di sua sorella Hikmet, promessa sposa di Cihan. Tra intrighi, passioni proibite e desideri di vendetta, i gemelli cercano di farsi strada nella famiglia Sansalan, mentre Sumru tenta di nascondere il suo passato. La narrazione è arricchita da elementi culturali turchi, come la tradizionale “Notte dell’Henné”, e da colpi di scena che coinvolgono segreti e conflitti familiari.

La notte nel cuore – Quante puntate e dov’è ambientata

La miniserie consta di 19 episodi originali divisi in più parti. Ogni puntata italiana ha una durata di circa 45 minuti.

La notte nel cuore – Cast e attori

Ece Uslu nel ruolo di Sumru Sansalan, la madre che abbandona i figli e si ricostruisce una nuova vita.

Hafsanur Sancaktutan come Melek Çakırka, la gemella empatica e sensibile.

Aras Aydın come Nuh Çakırka, il gemello determinato e vendicativo.

Burak Sergen come Samet Sansalan, il ricco uomo d’affari e marito di Sumru.

Leyla Tanlar come Sevilay, nipote di Samet, coinvolta in dinamiche amorose complesse.

Burak Tozkoparan come Cihan, il figlio maggiore di Samet, dal carattere leale ma messo alla prova.

Esra Dermancıoğlu come Hikmet, la cognata di Sumru, ambiziosa e manipolatrice.

Bülent Polat come Bünyamin, noto per il ruolo di Gaffur in Terra Amara.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram