La Notte dei Serpenti è un evento musicale ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi (che abbiamo imparato a conoscere come direttore d’orchestra a Sanremo), dedicato alla celebrazione della tradizione e della cultura abruzzese attraverso un mix di hit pop e canti popolari rivisitati in chiave moderna. La terza edizione, registrata a Pescara, andrà in onda martedì 9 settembre 2025 in prima serata su Rai 2 (dalle ore 21:20), con trasmissione simultanea su Rai Radio 2 e Rai Italia.

L’evento è promosso dalla Regione Abruzzo in collaborazione con il Consiglio Regionale e il Comune di Pescara, e vedrà l’Orchestra dei Serpenti eseguire dal vivo tutti i brani, impreziositi da nuovi arrangiamenti fedeli alla poetica originale dei testi dialettali.

Cast e conduttori

La conduzione è affidata a Andrea Delogu, che guiderà la serata con il suo stile energico e coinvolgente, come nelle edizioni precedenti. Il cast di ospiti include grandi nomi della musica italiana, che presteranno le loro voci sia a successi personali che a reinterpretazioni di canti tradizionali abruzzesi. Tra questi Riccardo Cocciante,

Rocco Hunt, Elettra Lamborghini.

L’Orchestra dei Serpenti, diretta da Melozzi, include musicisti come Marco Dirani (basso), Nicola Costa e Guido Della Gatta (chitarre), Salvatore Mufale (pianoforte) e altri, per un totale di oltre 10 elementi.

