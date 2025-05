Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 18 maggio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film La mummia. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La mummia – Trama

La Mummia (2017) è un film d’azione, avventura e fantasy diretto da Alex Kurtzman, reboot della saga iniziata nel 1932.

Nell’Antico Egitto, la principessa Ahmanet (Sofia Boutella), destinata a regnare, perde il trono a favore del figlio maschio del faraone. Per vendetta, stringe un patto con Seth, dio del male, ottenendo poteri oscuri. Dopo aver ucciso il padre e il fratellastro, viene catturata e mummificata viva, sepolta in una tomba in Mesopotamia, sigillata con mercurio per imprigionare il suo spirito.

Nel presente, il sergente Nick Morton (Tom Cruise), un cacciatore di tesori, scopre accidentalmente la tomba in Iraq dopo un attacco di insorti. Durante il trasporto del sarcofago a Londra, Ahmanet si risveglia, causando la caduta dell’aereo. Nick, maledetto dalla mummia, sopravvive e scopre di essere il prescelto per ospitare Seth. Con l’aiuto dell’archeologa Jenny Halsey (Annabelle Wallis) e del misterioso Dr. Henry Jekyll (Russell Crowe), Nick affronta Ahmanet, che semina terrore risvegliando morti e cercando un pugnale per completare il rituale. In un crescendo di azione, Nick deve scegliere tra salvare il mondo e cedere al potere di Seth.

La mummia – Cast

Tom Cruise: Nick Morton, sergente e avventuriero

Sofia Boutella: Ahmanet, la principessa mummificata

Annabelle Wallis: Jenny Halsey, archeologa

Russell Crowe: Dr. Henry Jekyll / Mr. Hyde, leader del Prodigium

Jake Johnson: Chris Vail, caporale e amico di Nick

Courtney B. Vance: Colonnello Greenway, superiore di Nick

Marwan Kenzari: Malik, agente del Prodigium

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram