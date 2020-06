La modella dello spot Kilocal

Chi è la modella del nuovo spot pubblicitario di K Dimagril, il nuovo prodotto dimagrante di Kilocal? Stiamo parlando della pubblicità nel quale vediamo una ragazza con un vestito rosa e cappelli biondi, completamente immobile in diverse pose.

Come possiamo vedere dalla fotogallery e dal video della pubblicità che vi proponiamo sotto, la ragazza appare “sagomata”, in posizione plastica e vistosamente ritoccata. Nonostante le nostre ricerche, non siamo ancora riusciti a trovare il nome della modella in questione e, a questo punto, ci viene seriamente il dubbio che esista.

Non è da escludere, infatti, che la ragazza dal vestito rosa sia stata creata digitalmente per la pubblicità, con appositi software di questo genere. Chissà mai se Kilocal, considerato che sponsorizza un prodotto dimagrante che dovrebbe dare tutt’altro effetto di quello di una ragazza che sembra appena uscita da un videogioco della PlayStation, ci smentirà con un futuro spot nel quale la modella sia visibile al “naturale”.

Modella spot K Dimagril

Video pubblicità Kilocal