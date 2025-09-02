Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La serie La mia vita con la Tourette su Real Time segue la vita di Baylen Dupree, una giovane che convive con la sindrome di Tourette e utilizza i social media per sensibilizzare milioni di follower sulla sua condizione, condividendo le sfide quotidiane e il suo percorso di accettazione. La trama si concentra sulla sua esperienza personale, mostrando come affronta i tic, i pregiudizi e le difficoltà, ispirando gli altri con la sua resilienza e positività.

Orario e quante puntate

La serie va in onda ogni martedì dal 2 settembre alle 21:30 su Real Time (canale 31) e in streaming su Discovery+. La prima stagione de La mia vita con la Tourette è composta da nove episodi, trasmessi due alla volta con un episodio alle 21,30 e uno alle 22,30.

