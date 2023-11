La Matassa, film su Canale5: trama, attori e cast

Questa sera, venerdì 10 novembre 2023, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film La Matassa. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Trama e Cast La Matassa

“La Matassa” è una commedia italiana del 2009 diretta da Ficarra e Picone, che sono anche i protagonisti del film insieme a altri attori come Vincenzo Amato, Tiziana Lodato e Nunzia Schiano. La trama del film si svolge in Sicilia ed è caratterizzata da una serie di vicende intrecciate e personaggi divertenti.

La storia inizia quando Pazzino, interpretato da Ficarra, riceve una telefonata che lo avverte che suo fratello Nino, interpretato da Picone, è in grave pericolo a Milano. Pazzino parte immediatamente per la città del nord Italia, ma poco dopo essere arrivato, si trova coinvolto in un incidente d’auto causato dal maldestro Furrat, interpretato da Vincenzo Amato.

L’incidente si rivela essere solo l’inizio di una serie di eventi rocamboleschi che coinvolgeranno molti altri personaggi, tra cui il boss mafioso Santili, interpretato da Nunzia Schiano, che è alla ricerca di una misteriosa valigetta.

Nel frattempo, Nino si ritrova intrappolato in una situazione comica nel complesso industriale in cui lavora, e insieme a lui ci sono altri stralunati personaggi come la dolce Agata, interpretata da Tiziana Lodato, e il suo capo, interpretato da Rosalia Porcaro.

La trama si sviluppa attraverso una serie di scene comiche e situazioni imprevedibili, in cui i personaggi si scontrano, si incrociano e si intrecciano in modo casuale. Nel caos generale, alla fine alcuni nodi vengono sciolti e una serie di rivelazioni sorprendenti portano a un finale che risolve i vari intrecci e lascia spazio a momenti di emozione e divertimento.

In conclusione, “La Matassa” è un film divertente e leggero che si concentra sulle peripezie dei suoi numerosi personaggi e sulle situazioni comiche in cui si trovano coinvolti, offrendo una visione scanzonata e ironica della vita quotidiana e delle relazioni umane.