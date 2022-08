La Mantide Canale 5: quanti episodi sono e quando finisce?

Da martedì 30 agosto 2022, su Canale 5 va in onda La Mantide, miniserie francese del 2016 che solo ora fa il suo debutto sulla tv italiana (in passato era stata inserita nel catalogo di Netflix). Un thriller in cui la protagonista è una serial killer in prigione che aiuta la Polizia a rintracciare un suo emulatore.

Ma da quante puntate è composto La Mantide? In tutto, gli episodi della miniserie sono sei, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti ed in onda due per volta, per tre prime serate. Canale 5 manda in onda i tre appuntamenti nel giro di pochi giorni. La prima serata va infatti in onda il 30 agosto, la seconda il giorno seguente, martedì 31 agosto. Il finale di serie, invece, va in onda lunedì 5 settembre.

La Mantide Canale 5, la trama

Jeanne Deber (Carole Bouquet) è una serial killer che, venticinque anni prima degli eventi narrati nella miniserie, aveva seminato il panico facendosi soprannominare “Mantide” e che ora si trova in carcere.

Quando un suo emulatore inizia a commettere degli omicidi, il Commissario Dominique Ferracci (Pascal Demolon), che l’aveva arrestata, le chiede di collaborare con la Polizia. La donna accetta, ma pone come condizione di parlare solo ed esclusivamente con suo figlio Damien Carrot (Fred Testot), che nel frattempo è diventato poliziotto.

Damien non parla da tempo con la madre, ma pur di rintracciare il nuovo assassino accetta, sapendo che rivedere Jeanne riaprirà in lui delle ferite e farà riemergere un passato che ha cercato di dimenticare.