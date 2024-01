La lunga notte su Rai1: trama quarta puntata (31 gennaio)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 31 gennaio 2024, alle 21:20 in prima serata su Rai1, va in onda in prima tv la quarta puntata della fiction La lunga notte – La caduta del duce con Alessio Boni. Vediamo insieme la trama, mentre qui trovate il cast e quante puntate sono.

Trama puntata 4 – 31 gennaio

La quarta puntata di “La lunga notte – La caduta del Duce”, in onda su Rai1 mercoledì 31 gennaio 2024, è incentrata sulla crisi del governo Mussolini e sul voto del Gran Consiglio del Fascismo che decreterà la sua caduta.

La puntata inizia con Mussolini che, dopo il confronto con Hitler a Monaco, è sempre più indebolito. Il re Vittorio Emanuele III è sempre più insoddisfatto del Duce e, spinto dalla principessa Maria José, è pronto a prendere in mano le redini del paese.

Nel frattempo, Dino Grandi, presidente della Camera dei fasci, è convinto che l’unica soluzione per salvare l’Italia dalla guerra sia la caduta di Mussolini. Grandi inizia a raccogliere le firme per un ordine del giorno che destituisca il Duce.

Mussolini è a conoscenza dei piani di Grandi e cerca di fermarlo. Manda il suo fidato maresciallo Emilio De Bono a corrompere Ciano, genero di Mussolini e ministro degli Esteri, affinché si schieri con lui. Ciano è indeciso, ma alla fine decide di non tradire il Duce. Si incontra segretamente con Grandi e gli rivela che Mussolini è disposto a fare concessioni ai tedeschi.

La notizia delle concessioni di Mussolini arriva al re, che decide di convocare il Gran Consiglio del Fascismo. Il 25 luglio, al Gran Consiglio, Grandi presenta l’ordine del giorno che chiede la destituzione di Mussolini. L’ordine del giorno viene approvato con 25 voti a favore e 1 voto contrario. Mussolini è destituito e arrestato. Il re nomina nuovo capo del governo Pietro Badoglio.

La quarta puntata di “La lunga notte – La caduta del Duce” si conclude con la presa del potere da parte di Badoglio. L’Italia è sull’orlo della guerra civile.