La lunga notte su Rai1: trailer e trama terza puntata (30 gennaio)

Questa sera, martedì 30 gennaio 2024, alle 21:20 in prima serata su Rai1, va in onda in prima tv la terza puntata della fiction La lunga notte – La caduta del duce con Alessio Boni. Vediamo insieme la trama, mentre qui trovate il cast e quante puntate sono. Subito sotto il trailer.

Trama puntata 3 – 30 gennaio

La situazione precipita

La situazione politica in Italia precipita. Gli Alleati avanzano in Sicilia, e gli italiani sono sempre più scontenti del governo fascista. Dino Grandi, presidente della Camera dei fasci, è convinto che Mussolini stia trascinando il paese verso la rovina, e decide di opporsi a lui.

Grandi presenta l’Ordine del Giorno

Il 24 luglio 1943, Grandi presenta al Gran Consiglio del Fascismo un ordine del giorno che chiede la destituzione di Mussolini dal comando supremo delle forze armate. L’ordine del giorno viene approvato con 25 voti a favore, 1 voto contrario e 11 astenuti.

Mussolini è deposto

Il re Vittorio Emanuele III, che da tempo è in disaccordo con Mussolini, decide di estromettere il Duce dal potere. Il 25 luglio, Mussolini viene arrestato e portato a Campo Imperatore, in Abruzzo.

La fine del fascismo

La caduta di Mussolini segna la fine del fascismo in Italia. Il paese entra in un periodo di profonda incertezza politica e sociale, che porterà alla nascita della Repubblica Italiana.

Nella terza puntata de La lunga notte, vedremo:

La presentazione dell’Ordine del Giorno di Grandi al Gran Consiglio del Fascismo.

La destituzione di Mussolini da parte del re.

L’arresto di Mussolini e il suo trasferimento a Campo Imperatore.