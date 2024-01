La luce nella masseria, quante puntate sono?

Seguici su Whatsapp - Telegram

La Rai compie 70 anni: era il 3 gennaio 1954 quando iniziarono ufficialmente le trasmissioni della tv di Stato. Le celebrazioni per questo importante compleanno sono già iniziate con lo speciale Rischiatutto 70, ma proseguiranno nel corso dell’anno con vari appuntamenti. Uno di questi è La luce nella masseria, film-tv in onda domenica 7 gennaio 2024, alle 21:30, su Raiuno.

Ma da quante puntate è composto La luce nella masseria? In realtà, la fiction è un film-tv, quindi è composto da una sola serata, della durata di circa 100 minuti, in onda il 7 gennaio. Ambientato a Matera negli anni Sessanta, la fiction racconta l’avvento della televisione anche tra le famiglie dei luoghi di provincia, come i Rondinone.

Tramite il racconto del più piccolo, Pinuccio (Giovanni Limite), si ripercorre come la tv sia stata una rivoluzione per tutti gli italiani ed abbia fatto parte di quei progressi tecnologici che, in quegli anni, hanno stravolto il nostro Paese.

La fiction, inoltre, si sofferma sulla storia della famiglia protagonista, raccontandone le vicissitudini, in particolare quelle del protagonista Vincenzo (Domenico Diele) che, scoperto di essere malato, deve affrontare non pochi cambiamenti, affiancato da Imma (Aurora Ruffino), segretaria del medico di Matera che gli sta sempre accanto.

De La luce nella masseria esiste anche un libro, uscito a gennaio 2024 e scritto da Saverio D’Ercole e Roberto Moliterni (materesi e anche sceneggiatori della fiction, con Salvatore Basile), edito da Mondadori, che ripercorre la storia raccontata nella fiction.