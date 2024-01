La luce nella masseria, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, domenica 7 gennaio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film La luce nella masseria – film ambientato nell’Italia degli anni Sessanta, diretto da Edoardo De Angelis e prodotto da Rai Fiction, Palomar e Indiana Production. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La luce nella masseria – Trama

Il film “La luce nella masseria” (tradotto in inglese come “The Light in the Farmhouse”) è una storia commovente ambientata nel cuore dell’Italia del dopoguerra, dove la fascinazione di un bambino per la televisione si intreccia con il mutevole panorama sociale dell’epoca.

Trama

Nel 1963, nella pittoresca città di Matera, in Italia, la famiglia Rondinone vive una vita semplice ma appagante nella loro vasta fattoria. In mezzo alle rustiche ambientazioni e al ritmo delle faccende quotidiane, l’undicenne Pinuccio (Giovanni Limite) nutre un sogno straordinario: possedere un televisore.

Mentre i televisori sono ancora considerati un lusso per gli abbienti, la fascinazione di Pinuccio per questa nuova forma di intrattenimento cresce di giorno in giorno. Si immagina come presentatore televisivo, catturando il pubblico con le sue storie e portando le notizie dal mondo esterno nella sua casa di fattoria.

Il desiderio di Pinuccio per un televisore diventa un simbolo del suo desiderio di liberarsi dai confini della sua vita rurale e abbracciare il mondo più vasto. Il suo desiderio di tecnologia moderna rappresenta le mutevoli maree della società, dove tradizione e modernità si scontrano.

La luce nella masseria – Cast

Il cast principale include:

Domenico Diele nei panni di Vincenzo Rondinone, lo zio carismatico e progressista di Pinuccio

Aurora Ruffino nei panni di Imma, una giovane donna che cattura l’ammirazione di Pinuccio

Giovanni Limite nei panni di Pinuccio, il protagonista immaginativo e ossessionato dalla televisione

Giusy Frallonardo nei panni di Damianina, la sorella maggiore di Pinuccio

Carlo De Ruggieri nei panni di Carismo Rondinone, il padre severo ma amorevole di Pinuccio

Renato Carpentieri nei panni di Nonno Eustachio, il patriarca della famiglia Rondinone