La luce nella masseria, il cast del film-tv su Rai 1

La luce nella masseria, il film-tv in onda domenica 7 gennaio 2024 alle 21:30 su Raiuno, rientra nelle produzioni volute dalla Rai per celebrare i 70 anni delle trasmissioni della tv pubblica. Il film-tv, infatti, racconta la storia di una famiglia di Matera alle prese, così come il resto della popolazione italiana, con i progressi tecnologici degli anni Sessanta, tra cui anche l’avvento della televisione.

Il cast della fiction, quindi dà volto a personaggi che devono da una parte affrontare dei cambiamenti epocali per tutto il Paese, e dall’altra delle vicissitudini a livello familiare che, raccontate dal punto di vista del piccolo di casa, rischiano di allontanare gli uni dagli altri. Scopriamo insieme, allora, il cast de La luce nella masseria.

Domenico Diele è Vincenzo

Vincenzo è solare, vitale, allegro: le donne lo cercano, i fratelli e il padre lo rispettano, i nipoti – Pinuccio (Giovanni Limite) specialmente – lo adorano. Se c’è da fare una mattata è da lui che bisogna andare. Ama la fotografia ed è un lavoratore instancabile. Ha tutte le caratteristiche per diventare il leader della famiglia, tenerla unita.

Ma il destino ha in serbo per lui un’avventura che porta il nome di una terribile malattia: la sclerosi multipla. La scopre progressivamente: prima gli colpisce la vista, poi le mani, infine le gambe. Grazie alla vicinanza emotiva di suo nipote Pinuccio e al supporto economico della famiglia, che gli compra una tabaccheria in città, Vincenzo ha una chance per vivere a pieno la vita, restando a contatto con gli altri e non chiudendosi in sé stesso.

Sulla sedia a rotelle si sente, infatti, costretto a rinunciare persino alla sua vita sentimentale: quando stava bene, il suo cuore era confuso e puntava all’inessenziale, rappresentato dall’appariscente Giuseppina (Ilenia Ginefra). Ora, invece, sa con certezza che la donna che ama è Imma (Aurora Ruffino), la segretaria del medico da cui va a curarsi, una ragazza moderna, forte e riservata, dotata di una sensibilità speciale.

Ma Vincenzo si sente “difettato” e non vuole condannarla a fargli da infermiera. Ciò che dovrà imparare è che lui non è la sua malattia e che, anche su una sedia a rotelle, merita di essere amato e che può continuare ad essere la persona solare, vitale e allegra che è sempre stata e il leader capace di tenere unita la famiglia.

Aurora Ruffino è Imma

Imma è quella che non vedi ma ti resta impressa e ci pensi il giorno dopo e quello dopo ancora, finché non te ne innamori. Per necessità è stata costretta a trasferirsi a Matera, dove ha trovato lavoro come segretaria da un medico, quello della famiglia Rondinone.

I suoi modi accudenti ben si combinano con gli studi per diventare infermiera professionista, che la rendono una confidente perfetta per tutti, in particolare per Marietta (Elvira Camarrone), la sorella adolescente di Pinuccio.

La sua straordinaria libertà dagli schemi (è una delle poche donne ad avere la patente e una macchina di proprietà) la farà innamorare di Vincenzo, l’uomo più simile agli eroi dei molti romanzi che legge, anche quando lui finirà sulla sedia a rotelle per colpa della malattia.

Non sarà facile farsi spazio nel cuore di Vincenzo, prima perchédovrà vedersela con una rivale ben più vistosa di lei, Giuseppina Centonze, poi perché sarà lo stesso Vincenzo a sottrarsi, vergognandosi della malattia. Imma dovrà mettere da parte l’orgoglio e i sospetti che Vincenzo sia ancora innamorato di Giuseppina per accettare di meritare un po’ di felicità.

Giovanni Limite è Pinuccio

È la voce narrante del film. Pinuccio ha due ossessioni: tenere unita la sua famiglia e avere un giorno un televisore in casa. Dovrà, però, fare i conti con il fatto che gli adulti sono complessi, a volte litigano per motivi futili e che una famiglia non si tiene unita facilmente.

La tv diventa così una finestra sul futuro e sulla sete di progresso che anima i giovani, ma non potendo possederne uno, rubacchia immagini dalla vetrina di un negozio che vende gli apparecchi. Un giorno ne trova uno rotto e lo trasforma nella sua personalissima tv, che trasmette un palinsesto inventato fatto delle sue scoperte e delle sue malinconie, una sorta di diario che, in parallelo alla guida di zio Vincenzo, lo aiuterà a comprendere che nella vita le cose cambiano, alcune si perdono ma sta a noi portarle, poi, nella direzione giusta.

Ecco allora che il Pinuccio bambino, spaventato dalle perdite e dai cambiamenti, andando avanti nella storia diventa protagonista attivo nella risoluzione della vita sentimentale dello zio e dei conflitti di famiglia e pioniere del mondo che verrà, a cavallo fra quello antico e magico di nonno Eustachio e quello moderno in cui si affaccia a vivere.

Renato Carpentieri è nonno Eustachio

Eustachio è un padre severo e silenzioso, ma giusto. Ogni scelta, anche quelle legate alla masseria che, con grande fatica – lavorando fin da piccolissimo – ha messo in piedi, l’ha fatta pensando al futuro della famiglia. Ma con la morte della moglie qualcosa è cambiato: il suo silenzio ha assunto una qualità diversa. Eustachio ha sempre pensato che la forza della sua famiglia fosse non aver mai fatto il passo più lungo della gamba e questo gli ha permesso di tenere da parte delle risorse per chi rimane indietro.

È il caso di Vincenzo che, colpito dalla sclerosi multipla, grazie ai soldi messi da parte da Eustachio, può aprire una tabaccheria che gli garantisca un po’ di indipendenza. È l’ultima cosa che il capostipite mette a posto prima di morire.

Carlo De Ruggieri è Carismo

Insieme ai fratelli Michele (Nando Irene) e Vincenzo, Carismo si occupa dei lavori più pesanti in masseria. È sposato con Bruna (Lia Trivisani), con la quale ha due figli maschi Ueluccio (Antonio Trucco) e Giovanni (Aldo Mastrillo), uniti a Pinuccio come fratelli.

Ha un carattere mite, non ama i cambiamenti ma nel momento in cui si renderà conto che il tempo della masseria è finito, per il bene della sua famiglia, prenderà la dolorosa decisione di abbandonare la vita da contadino per un lavoro in fabbrica come operaio, sperando in un futuro migliore.

Giusy Frallonardo è Damianina

Damianina è la maggiore dei fratelli Rondinone. Mamma di Marietta e Pinuccio, si fa in quattro per dare un futuro migliore ai suoi figli. Il suo desidero, infatti, è che la primogenita intraprenda gli studi universitari e non si affatichi, come lei, nei lavori della masseria. Non vuole darlo troppo a vedere ma la mancanza di suo marito Ciccillo, lontano da casa per lavoro, è sempre più forte.

Nando Irene è Michele

Michele è quello che in famiglia cerca di abbracciare il progresso pur restando nel contesto rurale della masseria. Negli ultimi tempi propone continuamente a suo padre e ai suoi fratelli di comprare un trattore affinché le loro fatiche possano essere un po’ alleggerite, ma puntualmente viene ignorato.

Quando tutto sembra perduto e la masseria prossima alla vendita, insieme a sua moglie Margherita (Viviana Altieri), decide di andare a lavorare a Reggio Emilia. Lì, oltre a un lavoro sicuro, forse potranno anche trovare un dottore per Anna (Adele Conte), la figlia di sei anni che, dopo la morte della nonna, ha smesso di parlare.

Yari Gugliucci è Mariano

A Mariano piace raccontarsi come un uomo che si è fatto da solo, ma quello che si dice in giro è che abbia vinto all’ultima Lotteria di Capodanno. Prima di fare fortuna lavorava come bracciante alla masseria dei Rondinone e ora è di ritorno dal Nord proprio per fare loro un’offerta.

I tempi stanno cambiando e ormai anche nella loro famiglia sono rimaste poche braccia a lavorare la terra. Propone quindi al patriarca Eustachio di vendergli la masseria. Il terreno, infatti, è una miniera di tufo e argilla, che potrà far estrarre per ottenere un’ingente quantità di cemento per costruire case. La proposta, in un primo momento categoricamente rifiutata, sarà motivo di frattura tra i fratelli Rondinone.

Altri personaggi

Elvira Camarrone: Marietta, sorella di Pinuccio

Alessandro Giallocosta: dottore

Viviana Altieri: Margherita, moglie di Michele

Lia Trivisani: Bruna, moglie di Carismo

Adele Conte: Anna, figlia di Michele

Antonio Trucco: Ueluccio, figlio di Carismo

Aldo Mastrillo: Giovanni, figlio di Carismo

Erminio Truncellito: Ciccillo

Antonio Vincenzo Andrisani: notaio

Francesco Zaccaro: antennista