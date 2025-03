Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 7 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film La legge dei più forti. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La legge dei più forti – Trama

Alicia West (Naomie Harris) è una giovane poliziotta afroamericana, ex militare in Afghanistan, che torna nella sua città natale, New Orleans, e viene reclutata nella squadra antidroga della polizia. Durante un turno di notte, sostituisce un collega e si ritrova testimone involontaria di un crimine: assiste all’uccisione di un giovane spacciatore disarmato da parte di un gruppo di agenti corrotti, guidati dal detective Terry Malone (Frank Grillo).

’omicidio viene ripreso dalla sua bodycam, trasformandola in un bersaglio. Braccata sia dai colleghi corrotti, che vogliono distruggere la prova, sia dai criminali locali in cerca di vendetta, Alicia trova un improbabile alleato in Mouse (Tyrese Gibson), un abitante del quartiere che decide di aiutarla. In una corsa contro il tempo, Alicia deve sopravvivere e smascherare la corruzione, mettendo in discussione la sua identità e lealtà in un contesto di tensione razziale e violenza.

La legge dei più forti – Cast

Naomie Harris interpreta Alicia West, la protagonista. Attrice britannica candidata all’Oscar per Moonlight (2016), è nota anche per il ruolo di Tia Dalma/Calipso nella saga di Pirati dei Caraibi.

Tyrese Gibson è Mouse, l’unico alleato di Alicia nella comunità. Celebre per il personaggio di Roman Pearce in Fast & Furious.

Frank Grillo dà vita a Terry Malone, il leader degli agenti corrotti. Conosciuto per ruoli action come Crossbones nei film Marvel (Captain America) e Leo Barnes nella saga di La notte del giudizio.

Mike Colter interpreta Darius, il capo dei trafficanti locali. Famoso per essere Luke Cage nella serie Netflix omonima.

Reid Scott è Kevin Jennings, collega di Alicia. Notato in Veep e The Marvelous Mrs. Maisel.

Beau Knapp è Smitty, un altro agente corrotto, visto in The Signal e Seven Seconds.

