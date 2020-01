La guerra è finita, trama seconda puntata

Il 20 gennaio 2020, su Raiuno, va in onda la seconda puntata de La guerra è finita, miniserie che racconta una vicenda realmente accaduta, che ha visto numerosi bambini liberati dai campi di concentramento e rimasti orfani, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, essere aiutati da degli adulti a riprendere in mano la propria vita.

Il cast della serie include, tra gli altri, Michele Riondino (Davide), Isabella Ragonese (Giulia), Valerio Binasco (Ben), Federico Cesari (Gabriel), Juju Di Domenico (Miriam), Carolina Sala (Sara), Carmine Buschini (Mattia) ed Andrea Bosca (Stefano Dell’Ara).

La guerra è finita, la seconda puntata

I Terenzi, proprietari della tenuta dove alloggiano i ragazzi, decidono di riprendersela per trasformarla in un’azienda agricola. Giulia prova a convincere la marchesa Olimpia (Paola Sampo) a desistere mentre Davide va a Milano per parlare con una donna che forse aveva incontrato sua moglie e suo figlio sul treno che da Fossoli li portò al campo di Mauthausen. I ragazzi piano piano sembrano tornare alla vita e tra alcuni di loro iniziano a nascere i primi affetti.

La guerra è finita, streaming

E’ possibile vedere La guerra è finita in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.