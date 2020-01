La guerra è finita su Rai 1, il cast

Ai tre protagonisti de La guerra è finita, la miniserie in onda su Raiuno dal 13 gennaio 2020, si aggiungono altri numerosi giovani attori: gran parte di loro è sconosciuto al grande pubblico, mentre alcuni sono volti riconoscibili, come Carmine Buschini e Carolina Sala.

A capitanare il cast, invece, ci sono Michele Riondino, Isabella Ragonese e Valerio Binasco. Scopriamo insieme, quindi, il cast de La guerra è finita.

Michele Riondino è Davide

Davide è un ex ingegnere, nel Comitato di Liberazione Nazionale, il cui obiettivo è quello di rintracciare la moglie Enrica ed il figlio Daniele, deportati due anni prima. Grazie ad un ex vicino di casa, scopre che sono stati portati al campo di Fossoli e poi in Polonia. Inizia ad occuparsi anche dei bambini che non hanno più nessuno e che decide di seguire nella tenuta che sistema con Giulia (la Ragonese), ma non si perderà d’animo e continuerà a cercare anche la sua famiglia.

