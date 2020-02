La guerra è finita Rai, si farà la seconda stagione?

Dopo quattro puntate, La guerra è finita saluta il pubblico di Raiuno con un finale che propone una chiusura per il gruppo di giovani protagonisti, ma che potrebbe lasciare anche aperte delle possibilità per una seconda stagione. Sebbene la Rai non si sia ancora espressa a riguardo, la fiction darà al pubblico una conclusione che non deluderà.

La miniserie con Michele Riondino ed Isabella Ragonese è tratta dalla vera storia della Casa dei bambini sul Selvino, nel Bergamasco, che ospitò dopo la Seconda Guerra Mondiale circa 800 giovani liberati dai campi di concentramento. La guerra è finita si concentra su un gruppo più ristretto di bambini, raccontandone la storia e le paure.

Una seconda stagione, però, potrebbe proseguire nel racconto e capire come questi giovani cercheranno di crescere lasciandosi alle spalle quanto accaduto, oppure potrebbe proporre un nuovo gruppo di protagonisti. Sul fronte degli ascolti, le prime tre puntate hanno avuto una media di 4.385.000 telespettatori (share del 19%): numeri molto buoni, su cui a Rai dovrà ragionare nel caso prendesse in considerazione l’eventualità di realizzare una seconda stagione.