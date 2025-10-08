Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi: trama, finale e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La Rai ripropone questa sera, lunedì 8 ottobre 2025, dalle 21:25 su Raiuno, un classico della serie Il Commissario Montalbano. La giostra degli scambi (andata in prima tv nel 2018) è la nuova avventura che vede il protagonista, interpretato da Luca Zingaretti, alle prese non con uno, ma con ben due casi misteriosi da risolvere. Qui la canzone della sigla.

La giostra degli scambi, trama

Montalbano indaga sulla scomparsa di Marcello Di Carlo (Raffaele Esposito), proprietario di un negozio di elettronica che è stato incendiato. Di Carlo è noto per essere un playboy e cambiare spesso ragazza, ma anche per spendere più di quanto si possa permettere.

Nello stesso periodo, un altro mistero s’infittisce: alcune ragazze, infatti, vengono cloformizzate, addormentate e rapite per brevi lassi di tempo, per poi essere rilasciate senza aver subìto violenze o essere state derubate. Montalbano capisce che questi due casi, in realtà, sono collegati tra di loro.

Per risolverli entrambi, deve trovare l’ultima fiamme di Di Carlo, una ragazza con cui l’uomo ha trascorso una vacanza ai Caraibi e che ha fatto perdere le proprie tracce.

La giostra degli scambi, finale

Il protagonista si rende conto che l’assassino ha preparato una pista tranello, in cui il Commissario rischia di cadere, finendo col non risolvere il caso. Ma Montalbano riesce a far confessare Bonfiglio, che ammette di aver provato gelosia e rabbia dopo aver saputo della relazione tra Daniela e Marcello, che era il suo migliore amico.

Per questo, ha contattato Alfredo Virduzzo (Sebastiano Lo Monaco), padre adottivo della ragazza, dicendogli tutto. Virduzzo, recatosi in commissariato per denunciare Carofiglio dell’omicidio, si fa scappare dei dettagli che non erano stati resi noti: all’uomo non resta che confessare.

La giostra degli scambi, cast

Il cast di questo film-tv di Montalbano vede protagonista, oltre allo stesso Zingaretti, anche Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Fazio), Angelo Russo (Catarella) e Sonia Bergamasco (Livia). Guest-star della puntata sarà Fabrizio Bentivoglio, nei panni di Giorgio Bonfiglio.

Nella puntata sono presenti anche Sebastiano Lo Monaco (Virduzzo), Roberto Nobile (Nicolò Zito), Giovanni Guardiano (Jacomuzzi), Chiara Muscato (Luigia Maugeri) e Ketty Governali (Adelina).

La giostra degli scambi, regia

La regia de Il Commissario Montalbano, così come di tutti i film-tv prodotti, è di Alberto Sironi. “Al regista il compito, in questo film, di muoversi nel grottesco fino alla scena finale, quando entra con lo spettatore nella camera della morte”, ha spiegato. “Lascia il commissario solo nella gelida aria di morte a immaginare il più assurdo dei delitti. Mai come in questa storia assistiamo alla contrapposizione tra vecchi e giovani, ed è ancora una volta l’amore la linea di demarcazione tra i due schieramenti”.

La giostra degli scambi, autori e produzione

La giostra degli scambi è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, che è anche sceneggiatore del film-tv con Francesco Bruni, Salvatore De Mola e Leonardo Marini. Il film-tv è prodotto da Rai Fiction e da Palomar.

La giostra degli scambi, canzone

Il brano che si sente a fine puntata è “Nuddu è di nuddu (e nuddu m’avi)” ed è cantata da Olivia Sellerio, cantante che già in passato ha cantato brani contenuti all’interno della serie. Le musiche, invece, sono state composte, orchestrate ed ideate da Franco Piersanti.

La giostra degli scambi, streaming

E’ possibile vedere La giostra degli scambi in streaming sul sito ufficiale della Rai, mentre da domani sarà possibile vedere la puntata nella sezione Guida Tv/Replay e Fiction.

