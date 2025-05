Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 31 maggio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film La gemma della nostra vita. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La gemma della nostra vita – Trama

La gemma della nostra vita (titolo originale: Rise and Shine, Benedict Stone) è un film per la TV diretto da Peter Benson e tratto dal romanzo di Phaedra Patrick. È una storia sentimentale che esplora temi di famiglia, perdita e rinascita emotiva.

Benedict Stone (Tom Everett Scott), gioielliere in un pittoresco paesino inglese, Noon Sun, vive una vita monotona e prevedibile. Il suo matrimonio con Emilia Ramírez Stone (Mía Maestro), un’insegnante con il sogno di diventare artista, è in crisi dopo dieci anni di tentativi falliti di avere un figlio, portando alla loro separazione. L’arrivo improvviso di Gemma (Ella Ballentine), la nipote sedicenne di Benedict, figlia del fratello Charlie con cui non parla da vent’anni, sconvolge la sua routine.

Gemma, impulsiva e affascinata dalle pietre preziose, diventa la scintilla che spinge Benedict a confrontarsi con il passato, i segreti familiari e le sue scelte. Mentre Emilia cerca sé stessa attraverso l’arte, Gemma cerca di riunire la coppia, portando tutti a scoprire il valore dei legami e delle seconde possibilità. Girato sull’isola di Vancouver, il film offre un’atmosfera calda e paesaggi mozzafiato, con un tono tipico dei film Hallmark: emozionante, con un finale lieto e messaggi di speranza.

La gemma della nostra vita – Cast

Tom Everett Scott – Benedict Stone, il gioielliere gentile ma bloccato nella sua routine.

Mía Maestro – Emilia Ramírez Stone, la moglie di Benedict, un’insegnante in cerca della propria identità artistica.

Ella Ballentine – Gemma, la nipote adolescente, energica e determinata, che porta cambiamento nella vita di Benedict.

Matt Hamilton – ruolo secondario

