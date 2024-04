La furia di un uomo – Wrath of man, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 25 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film La furia di un uomo – Wrath of man, film thriller del 2021 diretto da Guy Ritchie e con protagonista Jason Statham. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La furia di un uomo – Wrath of man – Trama

Un misterioso uomo conosciuto solo come “H” (Jason Statham) viene assunto come nuovo addetto al trasporto contanti per un’azienda di Los Angeles specializzata nel recupero di denaro dai furgoni blindati. H dimostra ben presto di essere un individuo estremamente abile e letale, capace di eliminare con freddezza qualsiasi minaccia ai furgoni blindati.

Tuttavia, i suoi metodi brutali e il suo passato oscuro iniziano a destare sospetti tra i suoi colleghi, soprattutto nel detective David Perkins (Holt McCallany), che è determinato a scoprire la sua vera identità.

La furia di un uomo – Wrath of man – Cast

Jason Statham: H

Holt McCallany: Detective David Perkins

Josh Hartnett: Boy Sweat Dave

Scott Eastwood: Jan

Jeffrey Donovan: Jackson

Eddie Marsan: Terry

Laz Alonso: Carlos

Raúl Castillo: Santos

Deobia Oparei: Demetrius

Darrell D’Silva: Mike

Babs Olusanmokun: Moggy

Lyne Renée: Kirsty