Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 29 maggio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film La fredda luce del giorno. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La fredda luce del giorno – Trama

La fredda luce del giorno (The Cold Light of Day, 2012) è un thriller d’azione diretto da Mabrouk El Mechri. Will Shaw (Henry Cavill), un giovane consulente finanziario di San Francisco in difficoltà economiche, si reca in Spagna per una vacanza in barca con la famiglia. Al ritorno da un’escursione, scopre che sua madre, suo fratello e la fidanzata di quest’ultimo sono stati rapiti da agenti segreti alla ricerca di una misteriosa valigetta.

Will si ritrova coinvolto in un intrigo internazionale, scoprendo che suo padre Martin (Bruce Willis) è un agente della CIA con un passato oscuro. Con l’aiuto di Lucia (Verónica Echegui), una sorellastra di cui ignorava l’esistenza, Will deve affrontare spie, tradimenti e cospirazioni per salvare i suoi cari e svelare i segreti legati alla valigetta.

La fredda luce del giorno – Cast

Henry Cavill – Will Shaw

Bruce Willis – Martin Shaw

Sigourney Weaver – Jean Carrack

Verónica Echegui – Lucia Caldera

Caroline Goodall – Laurie Shaw

Rafi Gavron – Josh Shaw

Joseph Mawle – Gorman

Óscar Jaenada – Maximo

Roschdy Zem – Zahir

Jim Piddock – Meckler

Emma Hamilton – Dara

Colm Meaney – Bandler

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram