La Fortuna, serie tv Rai 1: quante puntate sono?

Un’avventura alla ricerca di un tesoro, che diventa conteso da due Nazioni: è la storia raccontata ne La Fortuna, serie tv di produzione americana e spagnola e Raiuno ha deciso di mandare in onda per l’Italia. La serie è tratta dalla graphic novel “Il tesoro del cigno nero” di Paco Roca e Guillermo Corral, pubblicato in Italia da Tunuè.

Ma da quante puntate è composta La Fortuna? In tutto, gli episodi della serie tv sono sei, ciascuno della durata di circa quarantacinque minuti. Raiuno li manda in onda tre per volte per due prime serate, lunedì 30 e martedì 31 maggio 2022.

La Fortuna, trama

Il cacciatore di tesori americano Frank Wild (Stanley Tucci) rinviene sul fondo del Pacifico il relitto della nave La Fortuna, con a bordo un vero e proprio tesoro di monete d’oro e d’argento. Il Governo spagnolo, però, chiede che quanto rinvenuto sia restituito alla Spagna.

Per fare in modo che ciò accada, incarica il giovane diplomatico Alex Ventura (Alvaro Mel) di mettersi al lavoro. Il ragazzo forma così un team composto dall’ufficiale Lucìa Vallarta (Ana Polvorosa) e dall’avvocato americano appassionato di pirati Jonas Pierce (Clarke Peters). I tre iniziano così un’avventura tra mari e tribunali, per fare in modo che quel tesoro possa tornare in Spagna.

La serie tv è stata scritta da Alejandro Amenábar (“The Others” e “Mare Dentro”), che ne è anche regista e da Alejandro Hernández. E’ andata in onda in Spagna sulla piattaforma digitale Movistar+ e negli Stati Uniti sulla piattaforma Amc+.