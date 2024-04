La fortuna di Laura su Rai 1: trama, finale e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Giovedì 4 aprile 2024, alle 21:30, su Raiuno va in onda la replica de La fortuna di Laura, film-tv che fa parte del ciclo Purché finisca bene e trasmesso per la prima volta il 22 dicembre 2022. Al centro della storia, una donna che deve ricostruire la propria scala di valori, scoprendo cosa conti davvero nella vita.

La trama de La fortuna di Laura

Laura Trabacchi (Lucrezia Lante della Rovere) è un’arredatrice di successo che ha cresciuto da sola la figlia Emma (Ilaria Rossi) viziandola e mandandola a studiare all’estero. Quando la relazione con il marito della sua cliente più importante viene scoperta, in un istante Laura perde la casa, la reputazione e il lavoro.

Ad aiutarla è la sua ex domestica Agnese Santini (Emanuela Grimalda) che la ospita a casa sua dove già vive il fratello Fabrizio (Andrea Pennacchi), separato e con un figlio. Per sdebitarsi e garantire economicamente il mantenimento della figlia universitaria, Laura propone ad Agnese di sostituirla nel lavoro di colf, così Agnese potrà dedicarsi al nipote Nicola. Curando le case dei suoi ex “amici”, le stesse che ha arredato, Laura rivede la sua scala di valori, trova il coraggio di avere un rapporto sincero con sua figlia e scopre l’amore.

Come finisce La fortuna di Laura?

-Attenzione: spoiler-

Laura ha ormai accettato di lavorare come colf delle case dei suoi amici, scoprendone anche alcuni segreti. Si vergogna, però, che loro lo sappiano: con una serie di escamotage, quindi, fa in modo che quando lei è nelle loro case loro siano assenti.

La strategia funziona, ma Laura rischia di essere scoperta ad una cena di gala da lei organizzata: si rende conto, a quel punto, che è inutile nascondersi, anche perché non sta facendo nulla di male. La presenza costante di Fabrizio al suo fianco le fa inoltre capire di esserne innamorata e di potersi lasciare andare all’uomo.

Decide così di mettere le cose a posto: abbandona definitivamente la sua vecchia vita e confessa quanto accaduto alla figlia, che si dice dispiaciuta per non aver saputo prima cosa era successo. Poi, dichiara il suo amore a Fabrizio. I due, qualche mese dopo, insieme al resto della famiglia festeggiano il Natale. Laura tiene un toccante discorso e poi va ad ammirare il mare, seguita da Fabrizio.

Il cast de La fortuna di Laura

Lucrezia Lante della Rovere: Laura Trabacchi, la protagonista, un’arredatrice che si ritrova senza lavoro;

Andrea Pennacchi: Fabrizio Santini, fratello dell’ex domestica di Laura, padre di Nicola;

Emanuele Grimalda: Agnese Santini; ex domestica di Laura, che la invita a casa sua;

Ilaria Rossi: Emma, la figlia di Laura, che studia all’estero;

Astra Lanz