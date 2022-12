La fortuna di Laura, quante puntate sono? Trama e cast

Su Raiuno mese di dicembre, nella serata del giovedì, continua ad essere a favore del ciclo Purché finisca bene, storie ambientate nell’Italia di oggi che garantiscono un lieto fine ai suoi protagonisti. Di questo ciclo fa parte anche La fortuna di Laura, in onda giovedì 22 dicembre 2022, alle 21:25.

Ma da quante puntate è composto La fortuna di Laura? Anche questo, come le altre fiction del ciclo, è un film-tv, quindi composto da una sola puntata ed in onda in un’unica serata, con una durata di circa 100 minuti.

La fortuna di Laura, la trama

Laura Trabacchi (Lucrezia Lante della Rovere) è un’arredatrice di successo che ha cresciuto da sola la figlia Emma (Ilaria Rossi) viziandola e mandandola a studiare all’estero. Quando la relazione con il marito della sua cliente più importante viene scoperta, in un istante Laura perde la casa, la reputazione e il lavoro.

Ad aiutarla è la sua ex domestica Agnese Santini (Emanuela Grimalda) che la ospita a casa sua dove già vive il fratello Fabrizio (Andrea Pennacchi), separato e con un figlio. Per sdebitarsi e garantire economicamente il mantenimento della figlia universitaria, Laura propone ad Agnese di sostituirla nel lavoro di colf, così Agnese potrà dedicarsi al nipote Nicola. Curando le case dei suoi ex “amici”, le stesse che ha arredato, Laura rivede la sua scala di valori, trova il coraggio di avere un rapporto sincero con sua figlia e scopre l’amore.

La fortuna di Laura, il cast

Lucrezia Lante della Rovere: Laura Trabacchi, la protagonista, un’arredatrice che si ritrova senza lavoro;

Andrea Pennacchi: Fabrizio Santini, fratello dell’ex domestica di Laura, padre di Nicola;

Emanuele Grimalda: Agnese Santini; ex domestica di Laura, che la invita a casa sua;

Ilaria Rossi: Emma, la figlia di Laura, che studia all’estero;

