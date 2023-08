La foresta degli scomparsi, quante puntate sono?

Un nuovo thriller d’importazione giunge su Canale 5 che, mercoledì 9 agosto 2023, propone dalle 21:20 La foresta degli scomparsi, una serie prodotta in Francia, Germania e Belgio e con una storia che parte da un macabro ritrovamento.

Ma da quante puntate è composto La foresta degli scomparsi? In tutto, gli episodi della miniserie sono quattro, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti. Canale 5, però, ha deciso di proporla tutta in un’unica serata, occupando così anche la seconda serata.

La trama de La foresta degli scomparsi

Vicino ad una base militare, sul confine franco-tedesco, vengono rinvenuti dodici corpi senza vita: sono in una fossa comune, di nazionalità francese e tedesca, uccisi in un arco temporale di trent’anni.

Del caso si occupa il giudice istruttore Camille Hartmann (Hélène de Fougerolles) che, un anno prima, in quella stessa zona, ha avuto un grave incidente automobilistico. L’evento le ha causato un’amnesia da cui fatica a riprendersi ma, forse, proprio quella sera, Camille ha visto qualcosa che non doveva vedere.

Il cast de La foresta degli scomparsi

Hélène de Fougerolles è Camille Hartmann, giudice istruttore sospesa dalle sue attività per via di una serie di amnesia causate da un incidente;

Grégory Fitoussi è Èric Maes, ispettore di Polizia a cui sono assegnate le indagini sul ritrovamento della fossa comune;

Tchéky Karyo è Franz Agerland, Capitano della Polizia che deve lavorare con Èric sul caso;

Astrid Whettnall è Birgit Scholtz, Capo della Lka, la Polizia Criminale;

Carole Franck è Jeanne Montal, moglie di Bertrand (Vincent Jouan), una delle vittime;

Vincent Jouan è Bertrand Montal, una delle vittime;

Leo Mazo è Thomas, figlio di Jeanne e Bertrand;

Natalia Dontcheva è Hanne Katz;

Laëtitia Eïdo è Eva Stein, neurologa che aveva in cura Camille;

Thierry Godard è Marc Hartmann;

Victoria Eber è Iris Hartmann, figlia di Corinne;

Mélanie Page è Isa Lang, medico legale;

Bruno Wolkowitch è il giudice Alain Grimbert.

Dove vedere La foresta degli scomparsi?

È possibile vedere La foresta degli scomparsi non solo su Canale 5, ma anche in streaming su Mediaset Play e sull’app per tablet, smartphone e smart tv.