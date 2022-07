La follia viene dal passato, film-tv su Raidue: trama, cast e finale

Sabato 16 luglio, alle 21:20, su Raidue va in onda La follia viene dal passato, film-tv andato in onda nel 2020 su Lifetime, negli Stati Uniti, con il titolo “Psycho sister-in-law”, ma noto anche come “Sinister sister”. Come si evince dal titolo originale, al centro del racconto c’è una sorellastra che creerà non pochi problemi al protagonista.

La follia viene dal passato, la trama

Nick Downes (Brando Eaton) è felicemente sposato con Haley (Andrea Bowen), da cui aspetta il primo figlio. Quando suo padre muore in un incidente edile, Nick deve contattare la sua sorellastra, che lavora come attrice a Las Vegas.

Vediamo così che, durante una messa in scena teatrale, Zara (Lydia Hearst) uccide la collega Amelia (Jess Adams). Zara viene contattata da Nick per essere messa al corrente della morte del padre: la giovane si reca a Los Angeles, a casa del fratellastro per sbrigare le pratiche del caso, e rivede Callie (Diora Baird), moglie di suo padre. Zara la odia: l’accusa di essere stata con suo padre solo per i soldi e di avere una relazione con l’avvocato che si occupa del testamento.

Quest’ultimo, tra l’altra, affida a Nick la gran parte dei beni del padre, mentre a Callie ed a Zara vanno qualche centinaio di migliaia di dollari. Zara decide di restare a Los Angeles, chiedendo ospitalità al fratellastro per lei e per il suo fidanzato Reid (Ryan Carnes).

Callie, intanto, è convinta che Zara stia tramando qualcosa. Mentre l’avvocato di Callie viene ucciso ed il detective Park (Rich Paul) indaga, Zara pensa di organizzare una festa per il figlio in arrivo di Nick ed Haley, seppur ostacolata da Callie.

A complicare le cose, Nick subisce un incidente simile a quello accaduto a suo padre, per cui viene ricoverato in ospedale. Zara, con Reid, organizza una finta irruzione in casa, in modo da salvare Haley e guadagnarsi la sua fiducia. Durante la festa per il bambino, però, Callie trova un elmetto da lavoro e capisce che ad uccidere suo marito ed a ferire Nick è stata Zara che, nel frattempo, ha ucciso Reid.

La follia viene dal passato, come finisce?

-ATTENZIONE: SPOILER-

Uscito dall’ospedale, Nick indaga e scopre che Zara in realtà non è la sua sorellastra, ma lo era Amelia, l’attrice che Zara ha ucciso. Ormai è chiaro che Zara ha voluto rubarle l’identità. L’uomo cerca di avvertire Callie e la moglie, ma Zara ha costretto Callie a legare Haley.

La ragazza spiega di volersi liberare di Nick e di voler crescere il bambino con Haley. Mentre la donna cerca di assecondarla, Callie la colpisce, ma ad avere la peggio è lei, che viene uccisa. Nick rientra a casa: Haley fa credere a Zara di voler lasciare Nick, ma è solo una scusa per distrarla. Haley riesce così ad afferrare la pistola che aveva Zara ed ad ucciderla.

La follia viene dal passato, cast

Andrea Bowen: Haley Downes

Brando Eaton: Nick Downes

Lydia Hearst: Zara Downes

Jess Adams: Amelia

Diora Baird: Callie

Ryan Carnes: Reid

Rich Paul: detective Park

Ashley Lauren Nedd: Roslyn

Jordyn Chang: Lydia

La follia viene dal passato, streaming

È possibile vedere La follia viene dal passato in streaming sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.