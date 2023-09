La follia bussa alla porta, film-tv su Rai 2: trama, finale e cast

Questa sera, domenica 3 settembre 2023, alle 21:00 va in onda La follia bussa alla porta, film-tv andato in onda negli Stati Uniti nel 2021 con il titolo “Hostage House” e con protagonista un’agente immobiliare che finisce nei guai con la figlia.

La trama de La follia bussa alla porta

Susan (Jennifer Taylor), un’ambiziosa agente immobiliare, riesce a ottenere l’incarico per la vendita di una villa e, alla fine del primo appuntamento, viene raggiunta da sua figlia Heather (Julia Terranova).

Mentre Susan sta raccogliendo le sue cose per uscire e andare a cena con la figlia, si presentano un uomo e una donna che fingono di essere interessati all’acquisto della villa, Keith (Justin C. Schilling) e Natalie (Emily Sweet).

In realtà, sono dei ladri che stanno cercando di nascondersi perché ricercati dalla polizia. Pertanto le due donne saranno costrette a trovare modi creativi e ingegnosi per garantirsi la sopravvivenza.

Il finale de La follia bussa alla porta

-Attenzione: spoiler-

Natalie e Keith non lavorano da soli, ma per conto di un misterioso uomo, soprannominato “D”. In realtà, è Darren (Patrick Cronen), la guardia di sicurezza del quartiere, che si sente poco apprezzato dal vicinato e che ha deciso di vendicarsi commissionando ai due ladri una serie di furti, per poi dividere con loro il bottino.

Darren, però, ha una relazione con Natalie, che è incinta di lui. Quando Keith lo scopre decide di aiutare Susan ed Heather a sbarazzarsi di loro. Alla fine, a pagarne le spese è Darren, che viene ucciso. La Polizia salva Susan ed Heather, mentre Keith e Natalie sono arrestati e portati in prigione. Natalie partorisce in carcere.

Il cast del La follia bussa alla porta

Jennifer Taylor è Susan

Julia Terranova è Heather

Emily Sweet è Natalie

Justin C. Schilling è Keith

Patrick Cronen è Darren

Jasmine Newell è Tracy

Dove vedere La follia bussa alla porta?

È possibile vedere il film-tv anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.