La Fabbrica di Cioccolato, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, giovedì 13 novembre 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film La Fabbrica di Cioccolato. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La Fabbrica di Cioccolato – Trama

“La Fabbrica di Cioccolato” (titolo originale: Charlie and the Chocolate Factory) è un film fantastico del 2005 diretto da Tim Burton, adattamento dell’omonimo romanzo di Roald Dahl del 1964. La storia segue Charlie Bucket (Freddie Highmore), un povero ma gentile bambino che vive con la madre, il patrigno e i nonni in una baracca vicina alla misteriosa fabbrica di cioccolato di Willy Wonka (Johnny Depp), l’eccentrico e isolato genio dei dolci.

Dopo aver chiuso la fabbrica per anni a causa di spie industriali, Wonka riapre i cancelli annunciando un concorso: cinque biglietti d’oro nascosti nelle tavolette di cioccolato Wonka daranno ai vincitori una visita guidata alla fabbrica e un premio eterno di forniture illimitate di dolci. I biglietti vengono trovati da quattro bambini viziati – Augustus Gloop (gluttono), Veruca Salt (malcriata), Violet Beauregarde (competitiva) e Mike Teavee (ossessionato dalla TV) – e infine da Charlie. Accompagnato dal nonno Joe (David Kelly), ex operaio di Wonka, Charlie entra nel mondo surreale della fabbrica, popolato da migliaia di operai Oompa-Loompa (tutti interpretati da Deep Roy).

Tra fiumi di cioccolato, prati commestibili, invenzioni folli come gomme da masticare che simulano pasti completi e televisioni che teletrasportano oggetti, i bambini affrontano prove che eliminano i più egoisti, rivelando il passato traumatico di Wonka (figlio di un dentista severo che odiava i dolci). Il film mescola umorismo nero, satira sui vizi infantili e una riflessione sull’amore familiare, culminando in un’eredità inaspettata per Charlie che salva la sua famiglia.

La Fabbrica di Cioccolato – Cast

Johnny Depp nel ruolo di Willy Wonka, il bizzarro e infantile proprietario della fabbrica, ossessionato dalla perfezione e segnato da un’infanzia repressa.

Freddie Highmore come Charlie Bucket, il protagonista onesto e umile che sogna un mondo migliore.

David Kelly interpreta Nonno Joe, l’affettuoso nonno di Charlie, entusiasta e saggio.

Helena Bonham Carter è Mrs. Bucket, la madre amorevole ma stremata di Charlie.

Noah Taylor (Mr. Bucket, padre di Charlie).

Deep Roy (tutti gli Oompa-Loompa, i piccoli lavoratori eterei e canterini).

Missi Pyle (Mrs. Beauregarde, madre ambiziosa di Violet).

James Fox (Mr. Salt, padre indulgente di Veruca).

AnnaSophia Robb (Violet Beauregarde, la bambina masticatrice di gomme).

Julia Winter (Veruca Salt, la principessa viziata).

Philip Wiegratz (Augustus Gloop, il goloso).

Jordan Fry (Mike Teavee, il teppista televisivo).

Christopher Lee (Dr. Wonka, il severo dentista padre di Willy).

Adam Godley (Mr. Teavee, padre di Mike).