La Dottoressa Smile è un nuovo programma tv della categoria reality, il primo smile makeover della tv italiana, che va in onda da mercoledì 22 dicembre 2021 su Real Time, visibile sul canale 31 del digitale terrestre. La protagonista è la dottoressa Annapaola Manfredonia che, insieme alla sua fedele assistente Rosa, di puntata in puntata lavorerà insieme ai pazienti per provare a regalargli il sorriso perfetto.

La Dottoressa Smile – Orari e canale

La Dottoressa Smile va in onda in chiaro su Real Time dal 22 dicembre, tutti i mercoledì a partire dalle ore 22.25. In streaming, invece, le puntate sono disponibili su Discovery+, il servizio di video streaming in abbonamento di Discovery. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma a questo link.

La Dottoressa Smile – Indice Puntate

I pazienti di La Dottoressa Smile sono diversi per ciascuna puntata del programma. Nella prima puntata speciale in onda il 22 dicembre, i protagonisti sono Ida, donna napoletana, mamma e casalinga amante della vita e degli uomini; Gustavo, commercialista e uomo in carriera, amorevole e dolce papà, con il terrore del dentista e la giovane Lucrezia, il cui sogno è di sposare l’amore della sua vita.

La Dottoressa Smile: chi è Annapaola Manfredonia

Come accennato nelle righe iniziali di questo articolo, la protagonista assoluta de La Dottoressa Smile è Annapaola Manfredonia, odontoiatra napoletana laureata in Medicina e Chirurgia ed in Odontostomatologia.

Nel 2008 a Los Angeles si è certificata come prima dentista italiana specializzata nella tecnica delle faccette, portando poi in Italia la tecnica dello sbiancamento americano. Oggi si occupa di mock-up dentali personalizzati su ogni paziente.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è spostata con Mimmo e due figli. Oltre a organizzare feste private in casa con le sue migliori amiche, ama fare aperitivi in barca e viaggi in giro per il mondo.