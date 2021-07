Il 7 luglio 2021, alle 21:20 su Raidue, va in onda in film-tv La doppia vita di mio marito, andato in onda sul network americano Lifetime nel 2018 e già trasmesso in Italia nel 2019. Il film-tv parte da un tradimento per raccontare il tentativo di una donna di denunciare gli affari illeciti del marito.

La doppia vita di mio marito, trama

Sabrina Rees (Amy Nuttall) è sposata con Fletcher (Daniel Lapaine) ed ha una figlia, Zoe (Chloe Sweetlove). Il lavoro del marito, imprenditore immobiliare, lo costringe spesso fuori casa per lavoro, soprattutto a Parigi. Sabrina, che ha di recente subìto un aborto, decide così un giorno di andare a trovarlo a sorpresa.

L’uomo sembra subito sorpreso e preoccupato: la donna capirà presto perché. Fletcher, infatti, ha una relazione con un’altra donna, Bridgette Novak (Tamara Aleksic), da cui ha anche avuto un figlio, Nathan. Non solo: il suocero Sergey (Dragan Micanovic) gestisce dei traffici illeciti con Fletcher.

Sabrina è determinata a farla pagare al marito, e si mette sulle tracce delle prove che possano incastrarlo. Chiede così aiuto alla sua segretaria Diane (Katarina Korsa) che, nel tentativo di dare a Sabrina dei documenti che farebbero arrestare l’uomo, rischia di essere scoperta da Fletcher. Per questo, sale sul tetto dell’ufficio per nascondersi. Fletcher, però, vedendola di spalle, la confonde con la moglie, e la butta dal palazzo. La protagonista si rende conto, quindi, che il marito è pericoloso per lei e per la figlia.

La doppia vita di mio marito, finale

La doppia vita di mio marito, cast

-Attenzione: spoiler-Fletcher progetta di portare Zoe in Francia e di farla vivere con Bridgette, ma non sa che Sabrina è ancora viva. La donna, così, lo affronta davanti ai lavori di costruzione della piscina che Fletcher sta facendo realizzare per Zoe in Francia. L’uomo cerca ancora una volta di uccidere la moglie, ma è lei ad avere la meglio, buttandolo nella piscina vuota. Sergey, però, resta impunito.

Ecco il cast principale di La doppia vita di mio marito:

Amy Nuttall: Sabrina

Daniel Lapaine: Fletcher

Chloe Sweetlove: Zoe

Tamara Aleksic: Bridgette

Dragan Micanovic: Sergey

Katarina Korsa: Diane

La doppia vita di mio marito, streaming

E’ possibile vedere La doppia vita di mio marito in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del film-tv.