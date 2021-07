La doppia faccia del mio passato: trama, finale e cast

Il 3 luglio 2021, alle 21:20 su Raidue, va in onda La doppia faccia del mio passato, film-tv andato in onda su Lifetime nel 2020 con il titolo “His Fatal Fixation”.

La doppia faccia del mio passato, la trama

Lily Abrams (Sarah Fisher) è una bella assistente medico in cerca dell’anima gemella. Tramite un’app di incontri conosce Spencer (Stephane Garneau-Monten), che le regala dei gigli in onore del suo nome (“lily”, in inglese, significa gigli) ma si dimostra troppo ossessivo.

Decide così di frequentare un altro ragazzo, ma durante il loro incontro irrompe Spencer, che lo uccide e sfregia la ragazza buttandola verso una finestra. Lily lo spinge, facendolo cadere nel vuoto e pensando di averlo ucciso. Sei mesi dopo, la protagonista ha cambiato città e nome: si fa chiamare Stella, ma a ricordale il passato c’è una cicatrice sul suo volto.

Per toglierla, chiede aiuto al Dr. Michael Marlowe (Robin Dunne), che dopo averla operata decide di assumerla come assistente, incontrando le ostilità del collega, il Dr. Brandon Caden (Kyle Buchanan), che crede che la ragazza assuma troppe pillole.

Quando questo finisce in ospedale per un’aggressione, Lily diventa la principale sospettata, ma alla detective che indaga racconta la sua storia e le dice che continua ad avere visioni di Spencer. Con Michael, invece, lega sempre di più: sebbene lui sia sposato, i due fanno l’amore, ma il giorno dopo, quando Lily riceve dei gigli e pensa che sia stato Spencer ad inviarli, lui la allontana.

La doppia faccia del mio passato, il finale

-Attenzione: spoiler-

Lily, però, ha ragione: Spencer è vivo, ed ha assunto l’identità di Joshua, un paziente della clinica dove ora lavora. Quando la ragazza lo scopre, prova a scappare, ma Michael continua a non crederle e la licenzia. Spencer, però, convinto che tra lei e Michael ci sia del tenero, raggiunge il medico con una pistola e gli spara. Lily, raggiunta la casa del dottore, convince Spencer di essere innamorata di lui per sedarlo. L’uomo, però, reagisce, cercando di strangolarla. A quel punto interviene Michael, che spara a Spencer, uccidendolo.

La doppia faccia del mio passato, il cast

Ecco il cast de La doppia faccia del mio passto:

Sarah Fisher: Lily Abrams

Spencer: Stephane Garneau-Monten

Robin Dunne: Michael Marlowe

Kyle Buchanan: Brandon Caden

Helena Marie: Claire Marlowe

Kyana Teresa: Joyce Meyers

La doppia faccia del mio passato, streaming

E’ possibile vedere La doppia faccia del mio passato in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “Guida Tv/Replay”.