La donna senza volto torna oggi su Real Time (gallery)

Tra i tanti reality “particolari” trasmessi da Real Time, troveremo da questa sera anche La donna senza volto, in onda in seconda serata sùbito dopo L’uomo dai testicoli enormi e L’uomo senza pene. Si tratta della storia di Tambu Makinzi, modella di 27 anni di Città del Capo colpita da una rara forma di cancro alle ossa.

Dopo aver iniziato ad accusare frequenti mal di testa che le impedivano anche di restare in piedi, è avvenuta la terribile scoperta. In poco tempo le sue condizioni sono peggiorate al punto che il cancro le ha divorato l’intero visto. Poi l’incontro con il professor Iain Hutchison, che si occupa della prevenzione e delle malattie del viso, che le ha rimosso il tumore e, con un intervento durato ben 35 ore, le ha ricostruito il volto.

La donna senza volto in tv

L’appuntamento con La donna senza volto torna questa sera: il programma verrà infatti mandato in onda oggi mercoledì 22 luglio sempre su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, alle ore 00.50. Il programma sarà visibile anche in streaming accedendo alla sezione Live di D Play, disponibile gratuitamente anche sotto forma di applicazione per smartphone e tablet.