La dama velata, quante puntate sono?

A sette anni di distanza dalla sua prima messa in onda, Raiuno trasmette in replica, da domenica 31 luglio 2022, La dama velata, la fiction co-prodotta da Rai Fiction, Lux Vide e Telecinco Cinema con protagonisti Miriam Leone e Lino Guanciale. Un melò in cui passato ed intrighi accompagnano le vicende dei personaggi.

Ma da quante puntate è composto La dama velata? In tutto, gli episodi della serie sono dodici, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti. Raiuno li manda in onda due per volte, al ritmo quindi di sei prime serate ed altrettanti appuntamenti settimanali. Il finale della serie, quindi, andrà in onda il 4 settembre.

La dama velata, la trama

Clara (Leone) è un’eroina senza tempo, di una donna del passato che incarna uno spirito moderno, una ragazza libera e ribelle che è stata separata dal fratello gemello e costretta a un matrimonio combinato, ma che malgrado tutto si innamora del marito e lotta per conquistare il suo amore.

Però è vittima di intrighi che mirano a distruggere il suo matrimonio con la gelosia e il sospetto del tradimento. Il passato di suo marito nasconde delle ombre, e Clara teme che sia proprio lui la mente dietro ogni inganno. In un crescendo di atmosfere angosciose, mentre cerca di scoprire la verità, Clara comincia a soffrire di allucinazioni e crisi nervose.

Finché un giorno qualcuno non tenta di ucciderla, lasciandola affogare nelle acque dell’Adige. Ma il cadavere di Clara non viene ritrovato. Non si è suicidata come tutti credono. È sopravvissuta e sotto mentite spoglie, con il volto nascosto da un velo nero, Clara tornerà nella sua famiglia per far sì che i colpevoli abbiano ciò che meritano. Ma soprattutto dovrà portare alla luce un segreto che risale al giorno della sua nascita.