La Corrida annullata. Quando tornerà?

La puntata de La Corrida di Carlo Conti prevista per domani, 5 marzo 2020, è stata annullata. Gli ultimi eventi riguardanti il coronavirus hanno fatto decidere i vertici Rai di sospendere il talent-varietà dei dilettanti allo sbaraglio.

Elemento imprescindibile de La Corrida, infatti, è il pubblico in studio, che dà la propria approvazione o disapprovazione alle esibizioni attraverso applausi e fischi. Per questo motivo, viste le attuali direttive che vietano l’assemblamento delle persone e che hanno già colpito altri programmi, la decisione è stata ovvia.

Al posto de La Corrida domani è previsto uno Speciale Porta a Porta, anche se il ritorno in onda del programma di Carlo Conti non sembra molto vicino. Per il momento è confermato lo slittamento di due puntate, ma si parla già di un ritorno non prima di aprile, quando l’emergenza – si spera – sarà finita.