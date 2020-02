La Corrida, 28 febbraio 2020: Maria Assunta “Kenya” Lo Giudice (foto)

La seconda puntata del 28 febbraio 2020 La Corrida di Carlo Conti, il talent-varietà di Rai1, ha mostrato l’esibizione di Maria Assunta Lo Giudice, 21enne di Palermo. Il videomessaggio d’augurio è stato inviato dall’amico Emanuele ed il fratello Marco.

Maria Assunta Lo Giudice: l’esibizione a La Corrida

Maria ha come nome d’arte “Kenya”, perchè in tanti, a causa dei suoi capelli, non pensano sia siciliana. La ragazza, che non ha detto niente a nessuno della sua partecipazione a La Corrida, ha cantato “Always Remember Us This Way” di Lady Gaga, brano tratto dal film “A Star Is Born”. Per lei, ovviamente, tanti applausi e standing ovation.

A seguire il video dell’esibizione di Maria Assunta Lo Giudice a La Corrida del 28 febbraio 2020 e le immagini di quanto andato in onda.

Video Maria Assunta Lo Giudice La Corrida 2020 (IN ARRIVO)