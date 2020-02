La Corrida, 21 febbraio 2020: Roberto Rigatuso (foto e video)

La prima puntata del 21 febbraio 2020 La Corrida di Carlo Conti, il talent-varietà di Rai1, ha mostrato l’esibizione di Roberto Rigatuso, magazziniere 45enne di Catania. Il videomessaggio d’augurio è stato inviato dalla cognata, il fratello ed il papà.

Roberto Rigatuso: l’esibizione a La Corrida

Tra le tante passioni di Roberto, spicca il ballo, che lo porta a girare tutte le discoteche della città. A La Corrida, infatti, si è esibito in una coreografia di “Move Your Body”, dedicato a tutte le donne. Ma il pubblico non è sembrato molto convinto.

A seguire il video dell’esibizione di Roberto Rigatuso a La Corrida del 21 febbraio 2020 e le immagini di quanto andato in onda.

Video Roberto Rigatuso La Corrida 2020 (IN ARRIVO)