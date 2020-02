La Corrida, 21 febbraio 2020: Donato Grasso suona le ascelle (foto e video)

La prima puntata del 21 febbraio 2020 La Corrida di Carlo Conti, il talent-varietà di Rai1, ha mostrato l’esibizione di Donato Grasso, musicista di 32 anni di Teora (Avellino). Il videomessaggio d’augurio è stato inviato dalla sorella, dal cognato e dai nipoti.

Donato Grasso: l’esibizione a La Corrida

Donato ha proposto un classico del programma, ovvero suonare le ascelle, esibendosi in un medley. Ma Donato ha divertito ancora prima dell’esibizione, riuscendo a far ridere il pubblico ma non ha strappargli numerosi applausi.

A seguire il video dell’esibizione di Donato Grasso a La Corrida del 21 febbraio 2020 e le immagini di quanto andato in onda.

Video Donato Grasso La Corrida 2020 (IN ARRIVO)