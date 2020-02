La Corrida, 21 febbraio 2020: Calogero Barbera, Carlo Fox (foto e video)

La prima puntata del 21 febbraio 2020 La Corrida di Carlo Conti, il talent-varietà di Rai1, ha mostrato l’esibizione di Calogero Barbera, 63enne di Lauria (Potenza). Il videomessaggio d’augurio è stato inviato dall’amico Patrick.

Carlo Fox: l’esibizione a La Corrida

Carlo Fox è diventato famoso nelle ultime settimane per un video diventato virale e proveniente da un Tg regionale della Rai, fino a diventare ospite di Propaganda Live, per non essere riuscito ad eseguire un numero di magia. A La Corrida ha riproposto lo stesso numero, che questa volta gli è riuscito. Peccato, però, che il secondo numero che ha proposto ha creato un po’ di confusione. Un po’ troppo per il pubblico.

A seguire il video dell’esibizione di a La Corrida del 21 febbraio 2020 e le immagini di quanto andato in onda.

Video Carlo Fox La Corrida 2020 (IN ARRIVO)