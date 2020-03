La concessione del telefono, il cast (foto)

C’è ancora Alessio Vassallo a guidare La concessione del telefono, il terzo film-tv del ciclo “C’era una volta Vigata”, serie di racconti tratti dai romanzi di Andrea Camilleri (editi da Sellerio) che porta il pubblico nel mondo della cittadina resa famosa da Il Commissario Montalbano ma indietro nel tempo.

Vassallo, che era già stato protagonista de La stagione della caccia, torna così davanti alla macchina da presa per un altro racconto che lo vede nei panni di Pippo Genuardi, commerciante di legnami nato a Vigata il 3 settembre 1856. Spiantato, ironico, amante delle donne e della tecnologia, Pippo sembrerebbe aver messo la testa a posto sposando Taninè Schilirò (Federica De Cola), figlia dell’uomo più ricco di Vigàta, ma il nostro protagonista è appunto un uomo che in realtà non si accontenta mai.

Ecco, quindi, il cast de La concessione del telefono:

Alessio Vassallo: Pippo Genuardi

Thomas Trabacchi: Questore Monterchi

Federica De Cola: Taninè Schillirò

Corrado Fortuna: Sasà La Ferlita

Dajana Roncione: Lillina

Corrado Guzzanti: Prefetto Marascianno

Fabrizio Bentivoglio: Don Lollò Longhitano

Ninni Bruschetta: Padre Macaluso

Michele Di Mauro: Avvocato Russotto

Antonio Alveario: Nenè Schillirò

Sergio Vespertino: Vice Prefetto Parrinello

Emmanuele Aita: Giacomo La Ferlita

Alessandro Schiavo: Delegato Portera

Francesco Brandi: Tenente Lanza-Turò

Giuseppe Provinzano: Calogerino