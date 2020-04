La Compagnia del Cigno, quante puntate sono?

Dopo la messa in onda nei primi mesi del 2019 su Raiuno, Raidue ha deciso di riproporre, dal 29 aprile 2020, la prima stagione de La Compagnia del Cigno, la fiction prodotta da Rai Fiction e da Indigo. La serie è scritta da Monica Rametta ed Ivan Cotroneo, quest’ultimo anche alla regia, per la prima volta per una serie tv.

La serie vede un nutrito cast che include numerosi giovani, tra cui Lorenzo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario Sgroi, Chiara Pia Aurora e Francesco Tozzi. Ma da quante puntate è composto La Compagnia del Cigno? La serie tv è composta da sei episodi. La fiction andrà in onda ogni mercoledì: il finale di stagione è quindi previsto per il 3 giugno 2020.

La Compagnia del Cigno, trama

La serie è ambientata a Milano, dove arriva Matteo (Mazzarotto), studente di violino, da Amatrice. Il giovane deve inserirsi a metà anno scolastico del Conservatorio Giuseppe Verdi. Per farlo interagire con gli altri studenti, il Maestro Luca Marioni (Alessio Boni), costringe lui ed un gruppo di altri studenti ad esercitarsi insieme.

I giovani, ovvero Barbara (la Peluso), Domenico (Misuraca), Sara (la De Stefano), Robbo (Sgroi), Sofia (la Aurora) e Rosario (Tozzi), stringono così amicizia, sviluppando il proprio talento e sostenendosi l’un l’altro nelle vicende personali, legate alle proprie famiglie.