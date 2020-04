La Compagnia del Cigno, il cast

Sono davvero giovanissimi i protagonisti de La Compagnia del Cigno, la fiction già andata in onda nel 2019 su Raiuno e che ora Raidue trasmette in replica dal 29 aprile 2020, scritta e diretta da Ivan Cotroneo (che in scrittura è affiancato da Monica Rametta). Sette giovani musicisti, scelti tra oltre 1.800 ragazzi provinati, di cui solo due già con qualche esperienza nella recitazione. A loro, si affianca un casi di attori adulti molto più noti al pubblico.

Leonardo Mazzarotto è Matteo

Ha 17 anni ed è di Amatrice, ancora sconvolta per il sisma del 2016. A metà anno scolastico si trasferisce a Milano per studiare al Conservatorio. Qui, il Maestro Luca Marioni (Alessio Boni) nota il suo talento e, per farlo integrare, decide di costringere un gruppo di studenti ad esercitarsi con lui, dando il via alla formazione della Compagnia del Cigno. Diventa subito amico di Domenico (Emanuele Misuraca), ed entrambi si prendono una cotta per Barbara (Fotinì Peluso).

