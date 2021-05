Con la sesta puntata in onda questa sera, 16 maggio 2021, si chiude la seconda stagione de La Compagnia del Cigno, la serie tv ambientata in un Conservatorio di Milano diretta da Ivan Cotroneo. Ed i fan già si chiedono se ci sarà la terza stagione.

Va detto che per ora da Rai Fiction non c’è nessuna notizia. Dagli ascolti delle puntate, però, si può evincere che la decisione non sia così scontata. La media delle prime cinque puntate della seconda stagione è stata di 3.590.000 telespettatori (15,6% di share).

Sul fronte narrativo, le possibilità per un proseguo ci sono sicuramente. Lo ha detto tra le righe Cotroneo, che però non si è voluto sbilanciare troppo, e lo ha detto anche Leonardo Mazzarotto, interprete di Matteo, intervistato da Fanpage:

“Che io sappia la possibilità c’è. Mi spiego. Nel finale la sceneggiatura lascia un’apertura possibile. Mi piacerebbe fare anche la terza stagione”.

Sicuramente, quindi, gli spunti non mancano: ora resta da capire se da Rai Fiction ci sia la voglia di puntare ancora sui giovani musicisti della serie tv di Raiuno e sui loro personaggi e se La Compagnia del Cigno 3 possa essere effettivamente ordinata.